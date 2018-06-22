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Чжэцзян Профешионал
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Чжэцзян Профешионал
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Чжэцзян Профешионал - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: обзор матча 19 апреля 2024

Чжэцзян Профешионал
19.04.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
38' D. Owusu-Sekyere
73' D. Owusu-Sekyere
80' L.
13' Ц. Ван
54' А. Адеми
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чжэцзян Профешионал - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Матч завершен
Желтая карточка
Leonardo
90' +4
Замена
Wang Chang ️️️️➡️️ D. Owusu-Sekyere
90' +2
Замена
Yue Xin ️️️️➡️️ Guowen Sun
85'
Замена
Wei Wu ️️️️➡️️ Tixiang Li
85'
ГОЛ! 3:2
Leonardo
80'
78'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Tian Ming
ГОЛ! 2:2
D. Owusu-Sekyere
73'
71'
Желтая карточка
Yan Bingliang
68'
Замена
Ivan Fiolić ️️️️➡️️ Цюмин Ван
68'
Замена
Xianjun Wang ️️️️➡️️ Hao Guo
Замена
Dongsheng Wang ️️️️➡️️ Jiaqi Zhang
66'
Замена
Жан-Эврард Куасси ️️️️➡️️ Yu Dong
66'
62'
Красная карточка
Jiahui Huang
Желтая карточка
Guowen Sun
56'
54'
ГОЛ! 1:2
Албион Адеми
ГОЛ! 1:1
D. Owusu-Sekyere
38'
13'
ГОЛ! 0:1
Цюмин Ван
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
19
Yu Dong
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
10
Tixiang Li
ЦП
22
Cheng Jin
(К) ЦП
45
Leonardo
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
6
Pengfei Han
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
36
Hao Guo
ЦП
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
4-4-2
1
19
4
26
2
29
22
45
10
7
9
4-3-1-2
22
21
Скорич
3
15
6
36
30
Ван
14
7
Адеми
11
29
7
3
3
7
26
28
28
26
29
20
20
29
10
14
14
10
19
17
Куасси
17
Куасси
19
36
4
4
36
15
40
40
15
30
Ван
10
10
30
Ван
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
8
Офсайды
3
3
Количество передач
585
246
Сейвы
4
7
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
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05.05.2024
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