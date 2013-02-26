Шанхай Порт

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом