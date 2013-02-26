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Шанхай Порт
Шаньдун Тайшань
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
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2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
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Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
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4 : 1
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Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань: обзор матча 14 апреля 2024

Шанхай Порт
14.04.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 6 тур
4 : 3
Матч завершен
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Шаньдун Тайшань
6' G.
33' Л. Читтадини
54' В. Лей
73' В. Лей
12' Ч. Линьпен (АГ)
23' P. Delgado
29' J.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань
Матч завершен
Желтая карточка
Oscar
90' +10
Замена
Lu Wenjun ️️️️➡️️ Shuai Li
90' +3
Замена
Feng Jing ️️️️➡️️ Gustavo
90' +3
Замена
Shenchao Wang ️️️️➡️️ Wang Zhenao
85'
79'
Замена
Пу Чен ️️️️➡️️ Zhengyu Huang
75'
Желтая карточка
Tong Lei
ГОЛ! 4:3
Ву Лей
73'
Желтая карточка
Wang Zhenao
70'
Замена
Синь Сю ️️️️➡️️ Лео Читтадини
69'
63'
Замена
Fernandinho ️️️️➡️️ Jadson
63'
Замена
Yuanyi Li ️️️️➡️️ Xinghan Wu
ГОЛ! 3:3
Ву Лей
54'
Замена
Ang Li ️️️️➡️️ Чжан Линьпен
46'
ГОЛ! 2:3
Лео Читтадини
33'
32'
Желтая карточка
Zhunyi Gao
29'
ГОЛ! 1:3
Jadson
23'
ГОЛ! 1:2
P. Delgado
Желтая карточка
Чжан Линьпен
22'
21'
Замена
P. Delgado ️️️️➡️️ Matheus Pato
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1
Чжан Линьпен
ГОЛ! 1:0
Gustavo
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К) ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
20
Lisheng Liao
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
2
Ang Li
ЦЗ
16
Синь Сю
ЦП
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
8
P. Delgado
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
2-1-3-2-1
1
Янь
3
Браунинг
5
Линьпен
22
Хусса
32
18
Читтадини
8
7
Лей
10
Варгас
9
3-2-3-2
26
31
33
35
4
11
Лю
20
17
10
Казаишвили
7
28
4
4
5
Линьпен
2
2
5
Линьпен
18
Читтадини
16
Сю
16
Сю
18
Читтадини
7
8
8
7
4
32
32
4
17
22
22
17
35
29
Чен
29
Чен
35
Остались в запасе
Шанхай Порт
Шаньдун Тайшань
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань
3
2
Всего ударов по воротам
26
16
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
16
Офсайды
2
5
Количество передач
384
313
Сейвы
4
9
Точность передач %
76
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
21
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма (Цзянсу)
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
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