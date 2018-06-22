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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
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Все
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Мэйчжоу Хакка: обзор матча 14 апреля 2024

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
14.04.2024, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Мэйчжоу Хакка
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Мэйчжоу Хакка
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Weihui Rao
90' +5
Желтая карточка
Yihu Yang
88'
Замена
Li Yongjia ️️️️➡️️ Jie Chen
86'
Желтая карточка
Hongbo Yin
Замена
Huaze Gao ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
85'
73'
Желтая карточка
Zhechao Chen
Замена
Yuanjie Su ️️️️➡️️ Zhenghao Wang
66'
Замена
Hao Guo ️️️️➡️️ Jiahui Huang
65'
63'
Замена
Hongbo Yin ️️️️➡️️ Chaosheng Yang
63'
Замена
Тзе-Нам Юэ ️️️️➡️️ Jia’nan Wang
Замена
Andrea Compagno ️️️️➡️️ Xie Weijun
59'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Dun Ba
59'
57'
Желтая карточка
Небойса Косович
46'
Замена
Tyrone Conraad ️️️️➡️️ Rooney Wankewai
Желтая карточка
Jiahui Huang
45' +2
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
6
Liao Junjian
(К) ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
33
Haifeng Ding
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
36
Hao Guo
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
9
Andrea Compagno
ЦФ
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
14
Li Ning
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
8
Tyrone Conraad
ЦФ
4-3-1-2
22
3
6
15
21
Скорич
14
30
Ван
10
7
Адеми
11
29
4-3-2
18
31
15
6
3
27
Косович
20
30
9
16
10
18
18
10
14
36
36
14
3
32
32
3
29
40
40
29
11
9
9
11
20
29
Юэ
29
Юэ
20
30
38
38
30
16
10
10
16
9
8
8
9
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
25
Yan Bingliang
ВР
33
Haifeng Ding
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
Главный тренер
Геньвей Ю
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
14
Li Ning
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
33
Haifeng Ding
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
14
Li Ning
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Пабло Вильяр
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Мэйчжоу Хакка
1
5
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
11
1
Нарушения
8
15
Офсайды
0
1
Количество передач
534
302
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin
Китай. Суперлига
Все
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- : -
04.05.2024
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04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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