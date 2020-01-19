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Чанчунь Ятай
Чэнду Рончен
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал

Чанчунь Ятай - Чэнду Рончен: обзор матча 14 апреля 2024

Чанчунь Ятай
14.04.2024, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чэнду Рончен
12' Гильерме
90+5' F. Silva
90+19' Ш. Вей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чанчунь Ятай - Чэнду Рончен
Матч завершен
90' +19
ГОЛ! 1:2
Шихао Вей
Вторая желтая
Роберт Берич
90' +7
90' +5
ГОЛ! 1:1
Felipe Silva
Замена
Zhang Yufeng ️️️️➡️️ Huachen Zhang
90' +4
86'
Замена
Elkeson ️️️️➡️️ Tim Chow
Замена
Liao Chengjian ️️️️➡️️ Zhiyu Yan
82'
Желтая карточка
He Yiran
76'
67'
Замена
Zhuoyi Feng ️️️️➡️️ Yang Yiming
Желтая карточка
Роберт Берич
64'
Замена
Jinxian Wang ️️️️➡️️ Гильерме
60'
54'
Желтая карточка
Shuai Yang
53'
Замена
Shuai Yang ️️️️➡️️ Ruibao Hu
46'
Замена
Andrigo ️️️️➡️️ Dinghao Yan
ГОЛ! 1:0
Гильерме
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
6
Huachen Zhang
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Чэнду Рончен
33
Yan Zhang
ВР
5
Ruibao Hu
ЦЗ
4
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
15
Dinghao Yan
ЦП
11
Yahav Gurfinkel
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
8
Tim Chow
(К) ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
21
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Чанчунь Ятай
20
Zhang Yufeng
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
7
Yun Liu
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Чэнду Рончен
27
Fan Yang
ЦЗ
28
Shuai Yang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
18
Andrigo
ЦФ
4-2-2-1
42
26
24
5
34
6
44
Зули
40
Гильерме
29
Тан
9
Берич
3-4-1-1
33
5
4
Летшерт
23
11
25
8
15
7
Вей
21
6
20
20
6
24
19
19
24
40
Гильерме
8
8
40
Гильерме
5
28
28
5
23
6
6
23
8
9
9
8
15
18
18
15
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Чэнду Рончен
30
Sabit Abdusalam
ЦП
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
27
Fan Yang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
30
Sabit Abdusalam
ЦП
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
27
Fan Yang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Чанчунь Ятай - Чэнду Рончен
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
22
14
Офсайды
5
2
Количество передач
245
507
Сейвы
4
2
Точность передач %
59
77
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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