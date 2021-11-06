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Шанхай Шэньхуа
Бейджин Гуоань
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Шанхай Шэньхуа - Бейджин Гуоань: обзор матча 13 апреля 2024

Шанхай Шэньхуа
13.04.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бейджин Гуоань
25' А. Луис
5' Ю. Чжан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Шэньхуа - Бейджин Гуоань
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Sen Hou
90' +2
Замена
Yang Bai ️️️️➡️️ Юнин Чжан
Замена
Yu Hanchao ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
87'
81'
Вторая желтая
Yupeng He
79'
Замена
Zhongguo Chi ️️️️➡️️ Лянмин Линь
78'
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Hao Fang
71'
Желтая карточка
Yupeng He
Замена
Xu Haoyang ️️️️➡️️ Тианий Гао
69'
Замена
Си Ву ️️️️➡️️ Пенгфей Си
61'
54'
Желтая карточка
Mamadou Traoré
Желтая карточка
Шэнлун Цзян
50'
38'
Желтая карточка
Hao Fang
ГОЛ! 1:1
Андре Луис
25'
5'
ГОЛ! 0:1
Юнин Чжан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
(К) ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
15
Си Ву
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Гуга
АП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
3-2-2-2
30
5
Чжу
4
Цзян
13
Манафа
6
Амаду
17
Гао
10
Тейшейра
14
Си
11
Малеле
9
Луис
4-2-1-2
34
2
5
Нгаду-Нгаджуй
3
4
Ли
23
21
11
Линь
18
9
Чжан
14
Си
15
Ву
15
Ву
14
Си
9
Чжан
26
26
9
Чжан
11
Линь
6
6
11
Линь
18
24
24
18
17
17
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Бейджин Гуоань
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Jiaqi Han
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Гуга
АП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Гуга
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Бейджин Гуоань
1
1
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
408
403
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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