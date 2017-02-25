Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Хэнань
Наньтун Чжиюнь
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хэнань
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Хэнань - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 13 апреля 2024

Хэнань
13.04.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Наньтун Чжиюнь
56' О. Гербиг
65' J. Godínez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэнань - Наньтун Чжиюнь
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Wei Liu
Желтая карточка
Yilin Yang
83'
81'
Замена
Lai Wei ️️️️➡️️ Liao Lei
Замена
Niu Ziyi ️️️️➡️️ Songyi Li
77'
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Feng Boyuan
77'
73'
Замена
Kévin Nzuzi Mata ️️️️➡️️ Ji Shengpan
Желтая карточка
Huang Ruifeng
71'
Замена
Zhao Ke ️️️️➡️️ Kuo Yang
68'
65'
ГОЛ! 1:1
Jesús Godínez
60'
Замена
Zilei Jiang ️️️️➡️️ Zheng Haoqian
ГОЛ! 1:0
Оливер Гербиг
56'
50'
Желтая карточка
Давид Пуцлин
46'
Замена
Wei Liu ️️️️➡️️ Sheng Ma
Замена
Zichang Huang ️️️️➡️️ Dorde Denic
46'
Желтая карточка
Kuo Yang
22'
7'
Желтая карточка
Jesús Godínez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
36
Яго Майдана
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
24
Songyi Li
(К) ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
8
Dorde Denic
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
11
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Наньтун Чжиюнь
23
Xue Qinghao
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
5
Sheng Ma
(К) ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
6
Ming Yang Yang
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
17
Ji Shengpan
ЦП
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
29
Zheng Haoqian
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
32
Li Tenglong
ЦП
19
Yilin Yang
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
3-2-3-2
26
16
24
3
Гербиг
36
Майдана
13
Сю
8
22
40
Назарио
11
9
3-1-3-3
23
31
5
4
16
Пуцлин
6
25
17
9
29
20
16
23
23
16
24
27
27
24
9
19
19
9
8
10
10
8
31
2
2
31
5
15
15
5
17
7
7
17
29
18
18
29
Остались в запасе
Хэнань
Наньтун Чжиюнь
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Хэнань - Наньтун Чжиюнь
3
3
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
9
9
Офсайды
3
0
Количество передач
278
490
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу (Пекин)
Стадион:
Zhengzhou Hanghai Stadium, Zhengzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+