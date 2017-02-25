«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая