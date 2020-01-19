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Цанчжоу Майти Лайонс
Чанчунь Ятай
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Цанчжоу Майти Лайонс
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Цанчжоу Майти Лайонс - Чанчунь Ятай: обзор матча 10 апреля 2024

Цанчжоу Майти Лайонс
10.04.2024, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Чанчунь Ятай
43' O. Taty Maritu
47' С. Сунзу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Чанчунь Ятай
Матч завершен
Замена
Fuyu Ma ️️️️➡️️ Хебер
90' +8
87'
Замена
Yun Liu ️️️️➡️️ Jinxian Wang
84'
Желтая карточка
Mincheng Yuan
Замена
Dalun Zheng ️️️️➡️️ Вив Соломон-Отабор
82'
72'
Замена
Zhang Yufeng ️️️️➡️️ Гильерме
Замена
Kaimu Zheng ️️️️➡️️ Da Wen
68'
Замена
Sun Qinhan ️️️️➡️️ Zihao Yan
68'
ГОЛ! 2:0
Стоппила Сунзу
47'
ГОЛ! 1:0
Oscar Taty Maritu
43'
Желтая карточка
Da Wen
21'
15'
Красная карточка
Abduhamit Abdugheni
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
(К) ВР
36
Yun Yang
ЦЗ
5
Zihao Yan
ЦЗ
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Стоппила Сунзу
ЦЗ
8
Yingjie Zhao
ЦП
19
Георгий Жуков
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
10
Oscar Taty Maritu
ЦФ
17
Da Wen
ЦФ
9
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Цанчжоу Майти Лайонс
1
Jianxiang Sun
ВР
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
27
Fuyu Ma
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
7
Dalun Zheng
ЦФ
Чанчунь Ятай
28
Zhifeng Wang
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
4-2-1-3
14
36
15
3
Сунзу
5
8
19
Жуков
31
Соломон-Отабор
9
Хебер
17
10
3-4-2-1
42
26
3
2
19
8
6
44
Зули
29
Тан
40
Гильерме
9
Берич
17
16
16
17
9
Хебер
27
27
9
Хебер
5
13
13
5
31
Соломон-Отабор
7
7
31
Соломон-Отабор
40
Гильерме
20
20
40
Гильерме
8
7
7
8
Остались в запасе
Цанчжоу Майти Лайонс
Чанчунь Ятай
1
Jianxiang Sun
ВР
37
Dong Hang
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
28
Zhifeng Wang
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Остались в запасе
1
Jianxiang Sun
ВР
37
Dong Hang
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
Остались в запасе
28
Zhifeng Wang
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Главный тренер
Янь Чень
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Чанчунь Ятай
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
17
Офсайды
3
2
Количество передач
388
618
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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