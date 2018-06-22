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Циндао Вест Кост
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Циндао Вест Кост
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Циндао Вест Кост - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: обзор матча 10 апреля 2024

Циндао Вест Кост
10.04.2024, среда, 14:00
Китай. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
61' Алан
57' A. Compagno
85' А. Адеми
90+4' S. Yan
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Вест Кост - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Матч завершен
90' +9
Замена
Xianjun Wang ️️️️➡️️ Zhenghao Wang
90' +4
ГОЛ! 1:3
Shi Yan
90'
Замена
Pengfei Han ️️️️➡️️ Албион Адеми
Красная карточка
Нельсон Луж
88'
85'
ГОЛ! 1:2
Албион Адеми
83'
Замена
Xie Weijun ️️️️➡️️ Цюмин Ван
83'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
83'
Замена
Hao Guo ️️️️➡️️ Dun Ba
Замена
Kaiyuan Tan ️️️️➡️️ Алан
82'
Замена
Zhen Ge ️️️️➡️️ Piao Shihao
77'
Замена
Liuyu Duan ️️️️➡️️ Jean David Beauguel
76'
ГОЛ! 1:1
Алан
61'
57'
ГОЛ! 0:1
Andrea Compagno
Замена
Xiuwei Zhang ️️️️➡️️ Po Liang Chen
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
33
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Алан
ЦФ
39
Wenjie Lei
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
15
Tian Ming
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
9
Andrea Compagno
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Циндао Вест Кост
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
8
Xiuwei Zhang
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
6
Pengfei Han
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
36
Hao Guo
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
4-2-1-3
1
33
Ароян
18
5
2
17
23
Энрике
10
Луж
39
11
Алан
19
4-3-1-2
22
3
2
21
Скорич
15
14
10
30
Ван
7
Адеми
29
9
18
6
6
18
17
8
8
17
11
Алан
13
13
11
Алан
19
24
24
19
7
Адеми
6
6
7
Адеми
3
4
4
3
10
40
40
10
29
36
36
29
30
Ван
11
11
30
Ван
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
25
Yan Bingliang
ВР
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Циндао Вест Кост - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
20
Офсайды
1
1
Количество передач
405
369
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kai He, China
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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