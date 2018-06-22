Циндао Вест Кост

«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»