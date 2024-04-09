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Шанхай Шэньхуа
Ухань Три Таунс
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
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Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс: обзор матча 09 апреля 2024

Шанхай Шэньхуа
09.04.2024, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ухань Три Таунс
25' А. Луис
44' П. Си
63' Т. Гао
67' Ж. Карлос Тейшейра
54' Z. Jiang
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс
Матч завершен
Замена
Yunding Cao ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
87'
Замена
Xu Haoyang ️️️️➡️️ Yang Zexiang
79'
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Пенгфей Си
79'
79'
Замена
Yiming Liu ️️️️➡️️ Chao He
Замена
Yu Hanchao ️️️️➡️️ Андре Луис
71'
Замена
Си Ву ️️️️➡️️ Тианий Гао
71'
ГОЛ! 4:1
Жоао Карлос Тейшейра
67'
ГОЛ! 3:1
Тианий Гао
63'
57'
Желтая карточка
Shewketjan Tayir
54'
ГОЛ! 2:1
Zhipeng Jiang
ГОЛ! 2:0
Пенгфей Си
44'
ГОЛ! 1:0
Андре Луис
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
(К) ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
6
Ибраим Амаду
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ухань Три Таунс
38
Xing Chen
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
23
Hang Ren
(К) ЦЗ
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
21
Chao He
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
15
Си Ву
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Ухань Три Таунс
45
Huang Zhouxin
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
3-2-2-2
30
5
Чжу
4
Цзян
13
Манафа
17
Гао
6
Амаду
10
Тейшейра
14
Си
11
Малеле
9
Луис
3-3-2-1
38
5
Парк
23
15
25
37
Дарлан
4
12
21
9
14
Си
8
Дай
8
Дай
14
Си
10
Тейшейра
28
28
10
Тейшейра
17
Гао
15
Ву
15
Ву
17
Гао
21
18
18
21
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Ухань Три Таунс
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
45
Huang Zhouxin
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
45
Huang Zhouxin
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рикардо Родригес
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
17
15
Офсайды
3
0
Количество передач
517
374
Сейвы
0
6
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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