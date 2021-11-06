Бейджин Гуоань

«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого

«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае

«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу

Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»