Наньтун Чжиюнь

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая

Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае

Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»