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Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
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Последние матчи
Все
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Наньтун Чжиюнь - Шанхай Порт: обзор матча 09 апреля 2024

Наньтун Чжиюнь
09.04.2024, вторник, 13:00
Китай. Суперлига, 5 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шанхай Порт
13' O. (П)
45+2' O. (П)
53' A. Li
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Наньтун Чжиюнь - Шанхай Порт
Матч завершен
85'
Желтая карточка
Shenglong Li
79'
Замена
Will Donkin ️️️️➡️️ Матиас Варгас
Замена
Ji Shengpan ️️️️➡️️ Давид Пуцлин
74'
66'
Замена
Shenglong Li ️️️️➡️️ Gustavo
61'
Замена
Feng Jing ️️️️➡️️ Ву Лей
61'
Замена
Xing Chen ️️️️➡️️ Shuai Li
53'
ГОЛ! 0:3
Ang Li
Замена
Liao Lei ️️️️➡️️ Ming Yang Yang
46'
Замена
Daochi Ye ️️️️➡️️ Kévin Nzuzi Mata
46'
45' +2
ГОЛ с пенальти! 0:2
Oscar
Красная карточка
Xin Luo
45'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Oscar
Желтая карточка
Izuchukwu Jude Anthony
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наньтун Чжиюнь
23
Xue Qinghao
ВР
34
Xin Luo
(К) ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
6
Ming Yang Yang
ЦП
29
Zheng Haoqian
ЦФ
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Матеус Хусса
ОП
16
Синь Сю
ЦП
8
Oscar
(К) ЦП
32
Shuai Li
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
10
Матиас Варгас
ЛВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Наньтун Чжиюнь
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
26
Daochi Ye
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
17
Ji Shengpan
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
3-1-3-3
23
34
5
13
16
Пуцлин
7
25
6
18
20
29
3-1-3-2-1
1
Янь
2
4
3
Браунинг
22
Хусса
16
Сю
8
32
7
Лей
10
Варгас
9
7
26
26
7
6
31
31
6
16
Пуцлин
17
17
16
Пуцлин
32
31
31
32
10
Варгас
17
17
10
Варгас
9
14
14
9
Остались в запасе
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
12
Wei Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
Главный тренер
Давид Патрисиу
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Наньтун Чжиюнь - Шанхай Порт
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
15
Офсайды
2
1
Количество передач
326
642
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jianxin Du, China
Стадион:
Rugao Olympic Sports Center, Nantong
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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