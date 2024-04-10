Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Чжэцзян Профешионал
Циндао Вест Кост
Больше новостей
Последние матчи
Все
Чжэцзян Профешионал
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Циндао Вест Кост
Чжэцзян Профешионал - Циндао Вест Кост: обзор матча 06 апреля 2024
Чжэцзян Профешионал
06.04.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Циндао Вест Кост
50'
D. Owusu-Sekyere
30'
Н. Луж
66'
Н. Луж
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чжэцзян Профешионал - Циндао Вест Кост
Матч завершен
90'
+9
Желтая карточка
Wenjie Lei
90'
+5
Пенальти не реализован
Алан
Желтая карточка
D. Owusu-Sekyere
86'
Замена
Франко Андрияшевич
️️️️➡️️
Cheng Jin
84'
Замена
Жан-Эврард Куасси
️️️️➡️️
Yue Xin
84'
79'
Замена
Xiuwei Zhang
️️️️➡️️
Gang Feng
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Tixiang Li
75'
66'
ГОЛ! 1:2
Нельсон Луж
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Bin Gu
61'
60'
Замена
Алан
️️️️➡️️
Jean David Beauguel
ГОЛ! 1:1
D. Owusu-Sekyere
50'
48'
Замена
Wenjie Lei
️️️️➡️️
Брайан Риаскос
Замена
Guowen Sun
️️️️➡️️
Yu Dong
46'
46'
Замена
Zhen Ge
️️️️➡️️
Liuyu Duan
46'
Замена
Merdanjan Abduklijan
️️️️➡️️
Honglüe Zhao
Желтая карточка
Alexander N'Doumbou
44'
37'
Желтая карточка
Honglüe Zhao
30'
ГОЛ! 0:1
Нельсон Луж
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Tixiang Li
ЦП
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
33
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
9
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
9
Di Gao
ЦФ
Циндао Вест Кост
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
8
Xiuwei Zhang
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
39
Wenjie Lei
ЦФ
11
Алан
ЦФ
4-5-1
33
36
Поссиньоло
19
28
2
22
8
45
10
31
7
4-2-1-3
1
2
3
5
33
Ароян
14
23
Энрике
10
Луж
9
Риаскос
19
24
19
26
26
19
22
11
Андрияшевич
11
Андрияшевич
22
31
6
6
31
28
17
Куасси
17
Куасси
28
10
9
9
10
24
6
6
24
14
8
8
14
3
15
15
3
9
Риаскос
39
39
9
Риаскос
19
11
Алан
11
Алан
19
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Циндао Вест Кост
1
Chunyu Dong
ВР
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
18
Piao Shihao
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
Остались в запасе
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
18
Piao Shihao
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Циндао Вест Кост
2
2
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
14
5
Нарушения
22
9
Офсайды
2
4
Количество передач
501
265
Сейвы
3
8
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Xu Qiangqiang, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+