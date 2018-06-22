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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Чэнду Рончен
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
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Чжэцзян Профешионал
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19.04.2024
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Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
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26.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
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2 : 2
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26.04.2024
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3 : 1
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1 : 2
14.04.2024
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Чэнду Рончен
3 : 0
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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Чэнду Рончен: обзор матча 06 апреля 2024

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
06.04.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чэнду Рончен
90+2' A. Compagno
90+7' A. Compagno
21' F. Silva
51' F. Silva
59' В. Лей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Чэнду Рончен
Матч завершен
ГОЛ! 2:3
Andrea Compagno
90' +7
ГОЛ! 1:3
Andrea Compagno
90' +2
81'
Замена
Elkeson ️️️️➡️️ Felipe Silva
Замена
Huaze Gao ️️️️➡️️ Албион Адеми
79'
Замена
Haifeng Ding ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
79'
77'
Замена
Ruibao Hu ️️️️➡️️ Тимо Летшерт
Замена
Jiahui Huang ️️️️➡️️ Цюмин Ван
70'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Dun Ba
70'
59'
ГОЛ! 0:3
Ву Лей
Замена
Xie Weijun ️️️️➡️️ Hao Guo
56'
51'
ГОЛ! 0:2
Felipe Silva
46'
Замена
Ву Лей ️️️️➡️️ Шихао Вей
45' +4
Желтая карточка
Шихао Вей
21'
ГОЛ! 0:1
Felipe Silva
Желтая карточка
Hao Guo
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
15
Tian Ming
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
36
Hao Guo
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
9
Andrea Compagno
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Чэнду Рончен
33
Yan Zhang
ВР
28
Shuai Yang
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
4
Тимо Летшерт
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
8
Tim Chow
(К) ЦП
15
Dinghao Yan
ЦП
11
Yahav Gurfinkel
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
18
Andrigo
ЦФ
21
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
4
Xianjun Wang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
Чэнду Рончен
7
Ву Лей
ЛВ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
36
Chen Guoliang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
3-4-1-2
22
15
21
Скорич
2
30
Ван
32
10
36
7
Адеми
29
9
3-4-1-2
33
28
23
4
Летшерт
8
15
11
3
7
Вей
21
18
10
33
33
10
30
Ван
14
14
30
Ван
7
Адеми
18
18
7
Адеми
29
40
40
29
36
11
11
36
7
Вей
7
Лей
7
Лей
7
Вей
4
Летшерт
5
5
4
Летшерт
21
9
9
21
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Чэнду Рончен
25
Yan Bingliang
ВР
4
Xianjun Wang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
Главный тренер
Геньвей Ю
27
Fan Yang
ЦЗ
36
Chen Guoliang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
4
Xianjun Wang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
Остались в запасе
27
Fan Yang
ЦЗ
36
Chen Guoliang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Чэнду Рончен
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
12
Офсайды
0
3
Количество передач
463
408
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jingyuan Jin, China
Стадион:
Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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