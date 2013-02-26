Бейджин Гуоань

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером

«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого

Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае

Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»