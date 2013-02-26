Бейджин Гуоань

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
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Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая