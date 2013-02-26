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Бейджин Гуоань
Шанхай Порт
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
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Последние матчи
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Бейджин Гуоань
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Китай. Суперлига, 5 тур
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0 : 3
09.04.2024
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Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
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Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
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Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
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Китай. Суперлига, 5 тур
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09.04.2024
Шанхай Порт

Бейджин Гуоань - Шанхай Порт: обзор матча 05 апреля 2024

Бейджин Гуоань
05.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Матч завершен
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Шанхай Порт
27' Гуга
82' Ю. Чжан (П)
10' В. Лей
90+6' В. Лей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бейджин Гуоань - Шанхай Порт
Матч завершен
90' +6
ГОЛ! 2:2
Ву Лей
Желтая карточка
Sen Hou
90'
86'
Замена
Lu Wenjun ️️️️➡️️ Shenchao Wang
86'
Замена
Will Donkin ️️️️➡️️ Лео Читтадини
ГОЛ с пенальти! 2:1
Юнин Чжан
82'
76'
Желтая карточка
Shuai Li
Замена
️️️️➡️️ Li Ke
75'
Замена
Boxuan Feng ️️️️➡️️ Jiang Wenhao
75'
72'
Желтая карточка
Shenchao Wang
56'
Замена
Shuai Li ️️️️➡️️ Wang Zhenao
56'
Замена
Gustavo ️️️️➡️️ Feng Jing
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Лянмин Линь
46'
Желтая карточка
Гуга
45' +3
ГОЛ! 1:1
Гуга
27'
Замена
Юнин Чжан ️️️️➡️️ Fabio Abreu
14'
10'
ГОЛ! 0:1
Ву Лей
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К) ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
10
Матиас Варгас
ЛВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
22
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
16
Синь Сю
ЦП
14
Shenglong Li
ЦФ
17
Will Donkin
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
4-2-2-1
34
5
Нгаду-Нгаджуй
26
2
3
23
35
11
Линь
8
Гуга
29
3-2-2
1
Янь
5
Линьпен
4
3
Браунинг
18
Читтадини
8
7
Лей
10
Варгас
35
16
16
35
29
9
Чжан
9
Чжан
29
11
Линь
24
24
11
Линь
32
32
18
Читтадини
17
17
18
Читтадини
9
9
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Шанхай Порт
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
22
Матеус Хусса
ОП
16
Синь Сю
ЦП
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
22
Матеус Хусса
ОП
16
Синь Сю
ЦП
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Бейджин Гуоань - Шанхай Порт
3
2
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
12
Офсайды
1
2
Количество передач
340
496
Сейвы
5
2
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
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Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
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