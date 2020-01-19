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Чанчунь Ятай
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
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Шанхай Шэньхуа
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Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Чанчунь Ятай - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 05 апреля 2024

Чанчунь Ятай
05.04.2024, пятница, 10:30
Китай. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Шанхай Шэньхуа
37' Л. Тан
25' Ш. Цзян
90+9' Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чанчунь Ятай - Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
90' +9
ГОЛ! 1:2
Жоао Карлос Тейшейра
Желтая карточка
Роберт Берич
83'
Замена
Роберт Берич ️️️️➡️️ Huachen Zhang
72'
60'
Замена
Yunding Cao ️️️️➡️️ Xu Haoyang
60'
Замена
Сефас Малеле ️️️️➡️️ Пенгфей Си
57'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
Замена
Yun Liu ️️️️➡️️ Гильерме
46'
ГОЛ! 1:1
Лонг Тан
37'
Желтая карточка
Yaopeng Wang
30'
25'
ГОЛ! 0:1
Шэнлун Цзян
Замена
Abduhamit Abdugheni ️️️️➡️️ Lazar Rosic
25'
Замена
Jinxian Wang ️️️️➡️️ Changcheng Cheng
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
4
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Huachen Zhang
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
13
Changcheng Cheng
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
7
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
15
Yuda Tian
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
29
Zhou Junchen
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
4-3-2-1
23
3
26
4
5
6
19
44
Зули
40
Гильерме
29
Тан
13
3-1-1-2-1
30
13
Манафа
4
Цзян
5
Чжу
6
Амаду
15
Ву
14
Си
10
Тейшейра
9
Луис
4
2
2
4
40
Гильерме
7
7
40
Гильерме
13
8
8
13
6
9
Берич
9
Берич
6
28
28
14
Си
11
Малеле
11
Малеле
14
Си
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Шанхай Шэньхуа
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Чанчунь Ятай - Шанхай Шэньхуа
2
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
20
Офсайды
3
2
Количество передач
320
427
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
79
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Shunqi Tang, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
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