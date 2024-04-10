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Мэйчжоу Хакка
Чжэцзян Профешионал
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
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Мэйчжоу Хакка
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
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Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профешионал
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 31 марта 2024
Мэйчжоу Хакка
31.03.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чжэцзян Профешионал
50'
R. Wankewai
48'
D. Owusu-Sekyere
74'
N. Hang Leung
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профешионал
Матч завершен
90'
+6
Желтая карточка
Di Gao
90'
+6
Замена
Wang Chang
️️️️➡️️
Tixiang Li
90'
+6
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
90'
+3
Желтая карточка
Bo Zhao
89'
Замена
Jiaqi Zhang
️️️️➡️️
Cheng Jin
Замена
Jie Chen
️️️️➡️️
Liang Shi
85'
Замена
Yihu Yang
️️️️➡️️
Zhechao Chen
84'
78'
Замена
Guowen Sun
️️️️➡️️
Bin Gu
Замена
Weihui Rao
️️️️➡️️
Li Ning
75'
74'
ГОЛ! 1:2
Nok Hang Leung
ГОЛ! 1:1
Rooney Wankewai
50'
48'
ГОЛ! 0:1
D. Owusu-Sekyere
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
15
Zhechao Chen
ЦЗ
11
Darick Kobie Morris
ЦЗ
6
Liao Junjian
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
14
Li Ning
ЦП
13
Liang Shi
(К)
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
8
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
10
Tixiang Li
ЦП
45
Leonardo
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
10
Hongbo Yin
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
23
Wu Yuhang
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
4-3-2
18
15
11
6
29
Юэ
27
Косович
14
13
8
9
4-5-1
33
19
28
2
36
Поссиньоло
10
31
22
8
45
7
14
31
31
14
15
17
17
15
13
30
30
13
10
3
3
10
31
26
26
31
22
29
29
22
7
9
9
7
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Чжэцзян Профешионал
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
10
Hongbo Yin
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
1
Chunyu Dong
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
23
Wu Yuhang
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
10
Hongbo Yin
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
23
Wu Yuhang
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профешионал
2
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
15
11
Офсайды
5
1
Количество передач
300
485
Сейвы
6
2
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Liu, China
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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