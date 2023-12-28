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Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 31 марта 2024

Шаньдун Тайшань
31.03.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шанхай Шэньхуа
5' Ж. Карлос Тейшейра
30' Ж. Карлос Тейшейра
63' X. Haoyang
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
90' +1
Замена
Haijian Wang ️️️️➡️️ Андре Луис
90'
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
78'
Замена
Yunding Cao ️️️️➡️️ Си Ву
Замена
Xinghan Wu ️️️️➡️️ Янг Лю
66'
Замена
Abdurasul Abudulam ️️️️➡️️ Xinli Peng
66'
65'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
63'
ГОЛ! 0:3
Xu Haoyang
61'
Замена
Xu Haoyang ️️️️➡️️ Тианий Гао
61'
Замена
Yu Hanchao ️️️️➡️️ Пенгфей Си
Замена
Zhengyu Huang ️️️️➡️️ Пу Чен
46'
Замена
Matheus Pato ️️️️➡️️ Lisheng Liao
46'
45' +4
Желтая карточка
Си Ву
37'
Желтая карточка
Yang Zexiang
30'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
30'
ГОЛ! 0:2
Жоао Карлос Тейшейра
Желтая карточка
Tong Lei
13'
5'
ГОЛ! 0:1
Жоао Карлос Тейшейра
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
5
Zheng Zheng
(К) ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
(К) ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
7
Matheus Pato
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
29
Zhou Junchen
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
4-4-1-1
14
Ванг
11
Лю
5
24
2
10
Казаишвили
25
23
20
29
Чен
9
Кризан
3-2-1-2-1
30
13
Манафа
5
Чжу
4
Цзян
6
Амаду
17
Гао
15
Ву
14
Си
10
Тейшейра
9
Луис
29
Чен
35
35
29
Чен
11
Лю
17
17
11
Лю
20
7
7
20
25
30
30
25
10
Тейшейра
8
Дай
8
Дай
10
Тейшейра
15
Ву
28
28
15
Ву
9
Луис
33
33
9
Луис
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
18
Rongze Han
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа
1
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
19
Офсайды
2
2
Количество передач
441
330
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
64
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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