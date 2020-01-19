Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Чанчунь Ятай
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: обзор матча 31 марта 2024

Чанчунь Ятай
31.03.2024, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
44' A. Compagno (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Матч завершен
90' +2
Замена
Pengfei Han ️️️️➡️️ Hao Guo
90' +2
Замена
Xie Weijun ️️️️➡️️ Цюмин Ван
Замена
Changcheng Cheng ️️️️➡️️ Jinxian Wang
90'
Замена
Abduhamit Abdugheni ️️️️➡️️ Liao Chengjian
90'
88'
Замена
Jiahui Huang ️️️️➡️️ Албион Адеми
88'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Dun Ba
62'
Желтая карточка
Цюмин Ван
Замена
Huachen Zhang ️️️️➡️️ Sabit Abdusalam
46'
Желтая карточка
Петер Зули
45' +5
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Andrea Compagno
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
4
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
ПВ
Главный тренер
Янь Чень
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
21
Миле Скорич
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
36
Hao Guo
ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
9
Andrea Compagno
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
13
Changcheng Cheng
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
3-4-2
23
5
26
4
8
30
19
44
Зули
40
Гильерме
29
Тан
3-4-1-2
22
21
Скорич
15
2
10
32
30
Ван
36
7
Адеми
29
9
19
2
2
19
30
6
6
30
8
13
13
8
36
6
6
36
7
Адеми
14
14
7
Адеми
29
40
40
29
30
Ван
11
11
30
Ван
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Янь Чень
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
23
Офсайды
5
1
Количество передач
410
352
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма (Цзянсу)
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+