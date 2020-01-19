Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
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Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»