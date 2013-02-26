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Шанхай Порт
Хэнань
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
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Шанхай Порт
Хэнань
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0 : 3
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Китай. Суперлига, 5 тур
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2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
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Хэнань
1 : 0
21.04.2024
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Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
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Шанхай Порт
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Хэнань

Шанхай Порт - Хэнань: обзор матча 30 марта 2024

Шанхай Порт
30.03.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Хэнань
56' В. Лей
89' Ч. Линьпен
90+7' М. Варгас
84' N. Covic
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Порт - Хэнань
Матч завершен
Желтая карточка
Матиас Варгас
90' +9
ГОЛ! 3:1
Матиас Варгас
90' +7
90' +2
Замена
Feng Boyuan ️️️️➡️️ Бруно Назарио
ГОЛ! 2:1
Чжан Линьпен
89'
84'
ГОЛ! 1:1
Nemanja Covic
Замена
Синь Сю ️️️️➡️️ Ву Лей
80'
Замена
Will Donkin ️️️️➡️️ Feng Jing
80'
Замена
Gustavo ️️️️➡️️ Yang Shiyuan
79'
77'
Желтая карточка
Хаофенг Сю
74'
Замена
Шанюань Ван ️️️️➡️️ Huang Ruifeng
74'
Замена
Yihao Zhong ️️️️➡️️ Frank Acheampong
Замена
Oscar ️️️️➡️️ Lu Wenjun
64'
64'
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Zichang Huang
Желтая карточка
Yang Shiyuan
57'
ГОЛ! 1:0
Ву Лей
56'
Замена
Shenchao Wang ️️️️➡️️ Xing Chen
53'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
31
Xing Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
(К) ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
36
Яго Майдана
ЦЗ
24
Songyi Li
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
40
Бруно Назарио
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Zichang Huang
(К) ЦФ
11
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
16
Синь Сю
ЦП
8
Oscar
ЦП
17
Will Donkin
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
19
Yilin Yang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
2-1-2
1
Янь
3
Браунинг
5
Линьпен
18
Читтадини
7
Лей
10
Варгас
4-3-3
26
13
Сю
36
Майдана
24
2
40
Назарио
8
22
11
10
20
31
4
4
31
7
Лей
16
Сю
16
Сю
7
Лей
8
8
17
17
9
9
22
6
Ван
6
Ван
22
10
19
19
10
11
7
7
11
40
Назарио
9
9
40
Назарио
Остались в запасе
Шанхай Порт
Хэнань
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Шанхай Порт - Хэнань
2
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
19
14
Офсайды
4
4
Количество передач
430
293
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
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01.05.2024
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4 : 0
01.05.2024
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Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
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Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
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