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Циндао Вест Кост
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Вест Кост - Циндао Хайню
Циндао Вест Кост - Циндао Хайню: обзор матча 30 марта 2024
Циндао Вест Кост
30.03.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Циндао Хайню
27'
Б. Риаскос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Вест Кост - Циндао Хайню
Матч завершен
Замена
Po Liang Chen
️️️️➡️️
Gang Feng
86'
Замена
Liuyu Duan
️️️️➡️️
Брайан Риаскос
86'
Замена
Piao Shihao
️️️️➡️️
Zhen Ge
86'
Желтая карточка
Эдуардо Энрике
76'
74'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Xingyu Ma
Желтая карточка
Honglüe Zhao
71'
Желтая карточка
Pujin Liu
70'
Замена
Jean David Beauguel
️️️️➡️️
Wenjie Lei
64'
59'
Замена
Zhang Wei
️️️️➡️️
Hu Jinghang
Замена
Bowei Song
️️️️➡️️
Вараздат Ароян
57'
ГОЛ! 1:0
Брайан Риаскос
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Zhen Ge
(К)
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
39
Wenjie Lei
ЦФ
11
Алан
ЦФ
9
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К)
ВР
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
18
Wang Zihao
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
17
Hu Jinghang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Циндао Вест Кост
35
Xiaotian Shi
ВР
18
Piao Shihao
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
32
Wei Long
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
4-2-1-3
1
33
Ароян
3
5
6
23
Энрике
14
10
Луж
9
Риаскос
11
Алан
39
4-5-1
28
4
Милович
3
16
24
18
8
11
30
10
Кангва
17
6
18
18
6
33
Ароян
2
2
33
Ароян
14
17
17
14
9
Риаскос
24
24
9
Риаскос
39
19
19
39
8
32
32
8
17
38
38
17
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Циндао Хайню
35
Xiaotian Shi
ВР
13
Kaiyuan Tan
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
1
Liu Jun
ВР
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
35
Xiaotian Shi
ВР
13
Kaiyuan Tan
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Циндао Вест Кост - Циндао Хайню
3
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
21
17
Офсайды
1
2
Количество передач
329
382
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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