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Ухань Три Таунс
Бейджин Гуоань
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Ухань Три Таунс
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Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань: обзор матча 30 марта 2024

Ухань Три Таунс
30.03.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бейджин Гуоань
74' F. Abreu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань
Матч завершен
Замена
Zhang Hui ️️️️➡️️ Umidjan Yusup
83'
77'
Желтая карточка
Yupeng He
77'
Замена
Boxuan Feng ️️️️➡️️ Yupeng He
74'
ГОЛ! 0:1
Fabio Abreu
65'
Замена
Hao Fang ️️️️➡️️ Лянмин Линь
Замена
Qianglong Tao ️️️️➡️️ Chao He
58'
57'
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Liyu Yang
52'
Желтая карточка
Fabio Abreu
30'
Желтая карточка
Li Ke
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
(К) ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
21
Chao He
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
11
Romario BaldÃ©
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
(К) ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Fabio Abreu
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Ухань Три Таунс
1
Wei Minzhe
ВР
43
Tao Zhang
ЦЗ
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
3-3-2-2
32
Лю
5
Парк
4
40
2
Арболеда
37
Дарлан
25
12
21
11
9
3-2-1-2-2
34
26
2
5
Нгаду-Нгаджуй
3
4
Ли
23
8
Гуга
11
Линь
17
29
40
16
16
40
21
7
7
21
3
16
16
3
17
24
24
17
11
Линь
18
18
11
Линь
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Бейджин Гуоань
1
Wei Minzhe
ВР
43
Tao Zhang
ЦЗ
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
1
Wei Minzhe
ВР
43
Tao Zhang
ЦЗ
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Gao Yunan
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикардо Родригес
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань
3
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
488
395
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
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Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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- : -
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- : -
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