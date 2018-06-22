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Шэньчжэнь Пенг Сити
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Последние матчи
Все
Шэньчжэнь Пенг Сити
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: обзор матча 10 марта 2024

Шэньчжэнь Пенг Сити
10.03.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 2 тур
0 : 4
Матч завершен
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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
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Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1
2
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Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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