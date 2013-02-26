Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Больше новостей
Последние матчи
Все
Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Чжэцзян Профешионал - Шанхай Порт: обзор матча 09 марта 2024

Чжэцзян Профешионал
09.03.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шанхай Порт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чжэцзян Профешионал - Шанхай Порт
Матч завершен
Вторая желтая
Sun Zheng'ao
90' +6
90' +3
Желтая карточка
Матеус Хусса
Желтая карточка
Jiaqi Zhang
90' +2
Замена
Jiaqi Zhang ️️️️➡️️ Cheng Jin
90'
Замена
Abdusalam Ablikim ️️️️➡️️ Alexander N'Doumbou
90'
86'
Замена
Liu Xiaolong ️️️️➡️️ Liu Zhurun
Замена
Bin Gu ️️️️➡️️ Tixiang Li
83'
Замена
Dongsheng Wang ️️️️➡️️ Yue Xin
83'
78'
Замена
Lu Wenjun ️️️️➡️️ Матиас Варгас
Желтая карточка
Sun Zheng'ao
72'
Замена
Junsheng Yao ️️️️➡️️ D. Owusu-Sekyere
72'
Желтая карточка
Yu Dong
65'
46'
Замена
Лео Читтадини ️️️️➡️️ Синь Сю
46'
Замена
Shenglong Li ️️️️➡️️ Feng Jing
22'
Желтая карточка
Wang Zhenao
Желтая карточка
Tixiang Li
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
45
Leonardo
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
10
Tixiang Li
ЦП
11
Франко Андрияшевич
(К) ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
(К) ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Матеус Хусса
ОП
16
Синь Сю
ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
39
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Shenglong Li
ЦФ
17
Will Donkin
ЦФ
4-5-1
33
19
36
Поссиньоло
4
28
22
10
11
Андрияшевич
8
45
7
3-1-1-2-1
1
Янь
5
Линьпен
3
Браунинг
4
22
Хусса
16
Сю
10
Варгас
7
Лей
33
28
20
20
28
10
31
31
10
22
29
29
22
8
18
18
8
7
6
6
7
16
Сю
18
Читтадини
18
Читтадини
16
Сю
14
14
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
39
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
39
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шанхай Порт
4
1
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
19
Офсайды
0
3
Количество передач
380
427
Сейвы
6
1
Точность передач %
70
77
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+