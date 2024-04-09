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Шанхай Шэньхуа
Циндао Вест Кост
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Шанхай Шэньхуа - Циндао Вест Кост: обзор матча 08 марта 2024

Шанхай Шэньхуа
08.03.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Циндао Вест Кост
22' С. Малеле
37' А. Луис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Шэньхуа - Циндао Вест Кост
Матч завершен
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
88'
86'
Замена
Kaiyuan Tan ️️️️➡️️ Honglüe Zhao
70'
Замена
Liuyu Duan ️️️️➡️️ Gang Feng
62'
Замена
Po Liang Chen ️️️️➡️️ Xiuwei Zhang
62'
Замена
Merdanjan Abduklijan ️️️️➡️️ Wenjie Lei
Желтая карточка
Пенгфей Си
58'
53'
Желтая карточка
Вараздат Ароян
48'
Желтая карточка
Honglüe Zhao
Замена
Тианий Гао ️️️️➡️️ Xu Haoyang
46'
46'
Замена
Алан ️️️️➡️️ Эдуардо Энрике
ГОЛ! 2:0
Андре Луис
37'
Замена
Пенгфей Си ️️️️➡️️ Сефас Малеле
28'
ГОЛ! 1:0
Сефас Малеле
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
8
Xiuwei Zhang
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
9
Брайан Риаскос
ЦФ
39
Wenjie Lei
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
14
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Циндао Вест Кост
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
11
Алан
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
4-1-1-1-2
30
5
Чжу
4
Цзян
3
13
Манафа
6
Амаду
15
Ву
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
4-3-1-2
1
18
33
Ароян
5
3
8
14
23
Энрике
10
Луж
39
9
Риаскос
17
Гао
17
Гао
10
Тейшейра
8
Дай
8
Дай
10
Тейшейра
11
Малеле
14
Си
14
Си
11
Малеле
8
17
17
8
3
13
13
3
39
15
15
39
23
Энрике
11
Алан
11
Алан
23
Энрике
14
24
24
14
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Циндао Вест Кост
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
28
Yunding Cao
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
28
Yunding Cao
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Циндао Вест Кост
1
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
1
Количество передач
685
351
Сейвы
1
9
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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