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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Наньтун Чжиюнь
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
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Последние матчи
Все
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 02 марта 2024

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
02.03.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Наньтун Чжиюнь
51' А. Адеми
68' И. Каллон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Наньтун Чжиюнь
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Wei Liu
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Албион Адеми
90' +3
90' +1
Замена
Xin Luo ️️️️➡️️ Liao Lei
Замена
Xianjun Wang ️️️️➡️️ Zihao Yang
85'
79'
Замена
Zilei Jiang ️️️️➡️️ Kévin Nzuzi Mata
Замена
Hao Guo ️️️️➡️️ Цюмин Ван
78'
Замена
Xie Weijun ️️️️➡️️ Dun Ba
78'
76'
Желтая карточка
Liao Lei
68'
ГОЛ! 1:1
Исса Каллон
64'
Замена
Исса Каллон ️️️️➡️️ Ji Shengpan
64'
Замена
Kang Cao ️️️️➡️️ Ming Yang Yang
ГОЛ! 1:0
Албион Адеми
51'
27'
Желтая карточка
Ming Yang Yang
22'
Желтая карточка
Давид Пуцлин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
6
Pengfei Han
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
16
Zihao Yang
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
9
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Наньтун Чжиюнь
23
Xue Qinghao
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
15
Wei Liu
(К) ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
17
Ji Shengpan
ЦП
6
Ming Yang Yang
ЦП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
9
Jesús Godínez
ЦФ
29
Zheng Haoqian
ЦФ
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
36
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
34
Xin Luo
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
25
Kang Cao
ЦП
10
Исса Каллон
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
3-2-2-1-2
22
16
15
2
21
Скорич
6
30
Ван
10
7
Адеми
9
29
3-1-3-3
23
31
15
4
16
Пуцлин
17
6
7
20
29
9
16
4
4
16
7
Адеми
40
40
7
Адеми
30
Ван
36
36
30
Ван
29
11
11
29
31
34
34
31
6
25
25
6
17
10
Каллон
10
Каллон
17
7
18
18
7
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Наньтун Чжиюнь
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
5
Sheng Ma
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Остались в запасе
14
Zhao Chen
ВР
1
Li Huayang
ВР
5
Sheng Ma
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Наньтун Чжиюнь
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
14
Офсайды
0
2
Количество передач
336
304
Сейвы
0
3
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jianxin Du, China
Стадион:
Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin
Китай. Суперлига
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Текущие
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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