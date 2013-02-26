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Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
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Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Шанхай Порт - Ухань Три Таунс: обзор матча 01 марта 2024

Шанхай Порт
01.03.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Ухань Три Таунс
33' В. Лей
75' В. Лей
90+2' S. Wang
20' D. Wang Yi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Порт - Ухань Три Таунс
Матч завершен
ГОЛ! 3:1
Shenchao Wang
90' +2
85'
Замена
Afrden Asqer ️️️️➡️️ Дарлан
80'
Замена
Ruofan Liu ️️️️➡️️ Denny Wang Yi
Замена
Liu Zhurun ️️️️➡️️ Матиас Варгас
79'
Замена
Shenchao Wang ️️️️➡️️ Wang Zhenao
79'
Замена
Лео Читтадини ️️️️➡️️ Синь Сю
79'
ГОЛ! 2:1
Ву Лей
75'
Замена
Feng Jing ️️️️➡️️ Lu Wenjun
42'
36'
Желтая карточка
Chao He
ГОЛ! 1:1
Ву Лей
33'
Замена
Таяс Браунинг ️️️️➡️️ Чжан Линьпен
30'
20'
ГОЛ! 0:1
Denny Wang Yi
Желтая карточка
Wang Zhenao
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Матеус Хусса
ОП
8
Oscar
(К) ЦП
16
Синь Сю
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
10
Матиас Варгас
ЛВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
(К) ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
21
Chao He
ЦП
11
Romario BaldÃ©
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
17
Will Donkin
ЦФ
Ухань Три Таунс
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
8
Ruofan Liu
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
20
Afrden Asqer
ЦФ
2-1-3-2
1
Янь
2
5
Линьпен
22
Хусса
8
16
Сю
32
10
Варгас
7
Лей
3-3-2-2
32
Лю
5
Парк
4
40
25
37
Дарлан
28
12
21
9
11
4
4
5
Линьпен
3
Браунинг
3
Браунинг
5
Линьпен
16
Сю
18
Читтадини
18
Читтадини
16
Сю
10
Варгас
33
33
10
Варгас
28
8
8
28
37
Дарлан
20
20
37
Дарлан
Остались в запасе
Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
41
Kun Liang
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Остались в запасе
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
17
Chen Yuhao
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Рикардо Родригес
Статистика матча Шанхай Порт - Ухань Три Таунс
1
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
576
295
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу (Пекин)
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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