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Циндао Вест Кост
Хэнань
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
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Циндао Вест Кост
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2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
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3 : 2
14.04.2024
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Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
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4 : 1
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Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
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Китай. Суперлига, 5 тур
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09.04.2024
Хэнань

Циндао Вест Кост - Хэнань: обзор матча 01 марта 2024

Циндао Вест Кост
01.03.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Хэнань
61' W. Lei
18' Б. Назарио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Вест Кост - Хэнань
Матч завершен
90' +2
Замена
Feng Boyuan ️️️️➡️️ Nemanja Covic
Замена
Jean David Beauguel ️️️️➡️️ Wenjie Lei
89'
Замена
Abduhelil Osmanjan ️️️️➡️️ Брайан Риаскос
89'
86'
Желтая карточка
Nemanja Covic
Желтая карточка
Вараздат Ароян
85'
Замена
Piao Shihao ️️️️➡️️ Zhen Ge
81'
Замена
Алан ️️️️➡️️ Xiuwei Zhang
81'
80'
Красная карточка
Huang Ruifeng
78'
Замена
Dorde Denic ️️️️➡️️ Бруно Назарио
64'
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Yihao Zhong
63'
Замена
Frank Acheampong ️️️️➡️️ Zichang Huang
ГОЛ! 1:1
Wenjie Lei
61'
Замена
Liuyu Duan ️️️️➡️️ Эдуардо Энрике
57'
Желтая карточка
Honglüe Zhao
40'
34'
Желтая карточка
Songyi Li
Желтая карточка
Zhen Ge
28'
18'
ГОЛ! 0:1
Бруно Назарио
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Zhen Ge
(К) ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
8
Xiuwei Zhang
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
9
Брайан Риаскос
ЦФ
39
Wenjie Lei
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
36
Яго Майдана
ЦЗ
24
Songyi Li
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К) ОП
7
Yihao Zhong
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Вест Кост
35
Xiaotian Shi
ВР
18
Piao Shihao
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
11
Алан
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
19
Yilin Yang
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
37
Junwei Zheng
ЦФ
11
Frank Acheampong
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
4-3-1-2
1
3
33
Ароян
6
36
14
8
23
Энрике
10
Луж
39
9
Риаскос
4-1-3-2
26
13
Сю
36
Майдана
24
2
6
Ван
7
40
Назарио
22
10
20
6
18
18
6
9
Риаскос
22
22
9
Риаскос
23
Энрике
24
24
23
Энрике
8
11
Алан
11
Алан
8
39
19
19
39
7
19
19
7
40
Назарио
8
8
40
Назарио
10
11
11
10
20
9
9
20
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Хэнань
35
Xiaotian Shi
ВР
7
Yong Tian
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
17
Jinshuai Wang
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
37
Junwei Zheng
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
35
Xiaotian Shi
ВР
7
Yong Tian
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
37
Junwei Zheng
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Циндао Вест Кост - Хэнань
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
21
Офсайды
0
1
Количество передач
417
385
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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