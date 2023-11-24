Северная Македония

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Чехия отстранила трех игроков из сборной – они распивали алкоголь в клубе за день до решающего матча

Тренер сборной Молдавии раскритиковал «Спартак» из-за Рябчука