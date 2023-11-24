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Молдавия
Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024
25 марта, 09:10
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024
21 ноября 2023, 08:16
1
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
20 ноября 2023, 20:56
0
Черногория – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024
25 марта, 09:10
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
20 ноября 2023, 20:56
0
Отбор Евро-2024. Италия победила Северную Македонию (5:2), Англия – Мальту (2:0)
18 ноября 2023, 00:45
5
Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024
21 ноября 2023, 08:16
1
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Чехия отстранила трех игроков из сборной – они распивали алкоголь в клубе за день до решающего матча
19 ноября 2023, 15:27
3
Тренер сборной Молдавии раскритиковал «Спартак» из-за Рябчука
21 сентября 2023, 08:50
2
«Факел» подписал полузащитника сборной Молдавии
18 июля 2023, 22:57
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Последние матчи
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Северная Македония
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Македония
1 : 1
22.03.2024
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 0
25.03.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 0
25.03.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Македония
1 : 1
22.03.2024
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Македония
1 : 1
22.03.2024
Молдавия

Северная Македония - Молдавия: обзор матча 22 марта 2024

Северная Македония
22.03.2024, пятница, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Матч завершен
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Молдавия
45+1' Б. Миовски
82' В. Дамашкан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Северная Македония - Молдавия
Матч завершен
Замена
Йован Манев ️️️️➡️️ Ахмед Ильязовски
89'
Желтая карточка
Боян Димоски
86'
82'
ГОЛ! 1:1
Виталий Дамашкан
80'
Замена
Михаил Каймаков ️️️️➡️️ Вадим Раца
80'
Замена
Виктор Стина ️️️️➡️️ Виргилиу Постолачи
67'
Желтая карточка
Михаил Платика
Замена
Агон Элези ️️️️➡️️ Милан Ристовски
63'
Замена
Тихомир Костадинов ️️️️➡️️ Дарко Чурлинов
63'
58'
Замена
Михаил Платика ️️️️➡️️ Виктор Мудрак
58'
Замена
Йон Николэеску ️️️️➡️️ Никита Моцпан
58'
Замена
Виталий Дамашкан ️️️️➡️️ Артур Ионицэ
Желтая карточка
Никола Серафимов
51'
Замена
Боян Димоски ️️️️➡️️ Эзган Алиоски
46'
Замена
Димитар Митровски ️️️️➡️️ Энис Барди
46'
ГОЛ! 1:0
Боян Миовски
45' +1
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
19
Милан Ристовски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Энис Барди
АП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Молдавия
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Никита Моцпан
АП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Северная Македония
23
Деян Илиев
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
13
Боян Димоски
ЛЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
17
Агон Элези
ОП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
16
Давид Бабунски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
24
Димитар Митровски
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Молдавия
1
Nicolai Cebotari
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Вадим Дижинари
ЛЗ
18
Серафим Кожокари
ЦЗ
10
Михаил Платика
ЦП
19
Виктор Богачук
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
15
Ники Клещенко
ЛВ
16
Виктор Стина
ПВ
9
Йон Николэеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
24
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
4
Серафимов
2
Ильязовски
21
Атанасов
19
Ристовски
11
Чурлинов
10
Барди
7
Эльмас
20
Миовски
3-2-2-1-1
23
Райлеан
14
Крачун
4
Бабогло
5
Посмак
22
Раца
2
Рябчук
7
Ионицэ
13
Кожокару
8
Моцпан
17
Постолачи
8
Алиоски
13
Димоски
13
Димоски
8
Алиоски
2
Ильязовски
15
Манев
15
Манев
2
Ильязовски
19
Ристовски
17
Элези
17
Элези
19
Ристовски
11
Чурлинов
18
Костадинов
18
Костадинов
11
Чурлинов
10
Барди
24
Митровски
24
Митровски
10
Барди
26
Мудрак
10
Платика
10
Платика
26
Мудрак
22
Раца
11
Каймаков
11
Каймаков
22
Раца
17
Постолачи
16
Стина
16
Стина
17
Постолачи
8
Моцпан
9
Николэеску
9
Николэеску
8
Моцпан
7
Ионицэ
24
Дамашкан
24
Дамашкан
7
Ионицэ
Остались в запасе
Северная Македония
Молдавия
23
Деян Илиев
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
16
Давид Бабунски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
1
Nicolai Cebotari
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Вадим Дижинари
ЛЗ
18
Серафим Кожокари
ЦЗ
19
Виктор Богачук
ЦП
15
Ники Клещенко
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
23
Деян Илиев
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Тодор Тодороски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
16
Давид Бабунски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolai Cebotari
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Вадим Дижинари
ЛЗ
18
Серафим Кожокари
ЦЗ
19
Виктор Богачук
ЦП
15
Ники Клещенко
ЛВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Северная Македония - Молдавия
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
11
Офсайды
0
2
Сейвы
2
6
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
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Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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