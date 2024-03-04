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Сан-Антонио Було-Було
Реал Санта-Крус
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
24 марта, 21:36
0
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
24 марта, 21:36
0
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Сан-Антонио Було-Було
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 4 тур
Реал Санта-Крус
0 : 3
04.03.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
08.03.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 6 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
13.03.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
08.04.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 7 тур
Реал Санта-Крус
2 : 3
12.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
08.04.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 6 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
13.03.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
08.03.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 4 тур
Реал Санта-Крус
0 : 3
04.03.2024
Сан-Антонио Було-Було

Сан-Антонио Було-Було - Реал Санта-Крус: обзор матча 13 марта 2024

Сан-Антонио Було-Було
13.03.2024, среда, 22:00
Боливия. Примера, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Реал Санта-Крус
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Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Реал Санта-Крус
2
2
Желтые карточки
2
2
Россия
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