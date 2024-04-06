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Университарио де Винто
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Университарио де Винто
2 : 1
07.04.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Насьональ Потоси
0 : 1
15.04.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
2 : 0
17.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Стронгест
1 : 3
28.04.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
0 : 1
21.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
2 : 0
17.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Насьональ Потоси
0 : 1
15.04.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 8 тур
Университарио де Винто
2 : 1
07.04.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було

Университарио де Винто - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 09 марта 2024

Университарио де Винто
09.03.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сан-Антонио Було-Було
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Университарио де Винто - Сан-Антонио Було-Було
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Россия
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