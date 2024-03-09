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Роял Пари
Блуминг
Боливия. Примера, 5 тур
Роял Пари
1 : 1
09.03.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
0 : 0
11.03.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 1 тур
Аврора
4 : 1
21.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 2 тур
Блуминг
1 : 0
29.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 8 тур
Роял Пари
0 : 0
06.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 7 тур
Насьональ Потоси
2 : 0
31.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 1 тур
Аврора
4 : 1
21.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 5 тур
Роял Пари
1 : 1
09.03.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 8 тур
Блуминг
2 : 1
06.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 7 тур
Аврора
4 : 2
01.04.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 2 тур
Блуминг
1 : 0
29.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
0 : 0
11.03.2024
Блуминг

Роял Пари - Блуминг: обзор матча 02 марта 2024

Роял Пари
02.03.2024, суббота, 00:00
Боливия. Примера, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Блуминг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Роял Пари - Блуминг
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Россия
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