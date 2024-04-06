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Индепендьенте Петролеро
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 8 тур
Блуминг
2 : 1
06.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Копа Судамерикана, 2 тур
Форталеза
5 : 0
11.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Насьональ Потоси
0 : 1
15.04.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Аврора
2 : 3
19.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Копа Судамерикана, 3 тур
Спортиво Триниденс
2 : 0
24.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Университарио де Винто
2 : 0
17.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера,
Насьональ Потоси
0 : 1
15.04.2024
Университарио де Винто
Копа Судамерикана, 2 тур
Форталеза
5 : 0
11.04.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 8 тур
Блуминг
2 : 1
06.04.2024
Насьональ Потоси

Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси: обзор матча 28 февраля 2024

Индепендьенте Петролеро
28.02.2024, среда, 03:00
Боливия. Примера, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Насьональ Потоси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Россия
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