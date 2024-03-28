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Олвейс Реди
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Олвейс Реди
0 : 1
31.03.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Копа Судамерикана, 1 тур
Олвейс Реди
2 : 0
05.04.2024
Индепендьенте
Боливия. Примера, 8 тур
Университарио де Винто
2 : 1
07.04.2024
Олвейс Реди
Копа Судамерикана, 3 тур
Олвейс Реди
2 : 0
26.04.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Копа Судамерикана, 2 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
11.04.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 8 тур
Университарио де Винто
2 : 1
07.04.2024
Олвейс Реди
Копа Судамерикана, 1 тур
Олвейс Реди
2 : 0
05.04.2024
Индепендьенте
Боливия. Примера, 7 тур
Олвейс Реди
0 : 1
31.03.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди

Олвейс Реди - Сан-Хосе: обзор матча 10 марта 2024

Олвейс Реди
10.03.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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