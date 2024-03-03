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Сан-Хосе
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 4 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 2
03.03.2024
Боливар
Боливия. Примера, 5 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 1
10.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 6 тур
Боливар
2 : 1
15.03.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 8 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
07.04.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 6 тур
Боливар
2 : 1
15.03.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 5 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 1
10.03.2024
Аврора
Боливия. Примера, 4 тур
Хорхе Вильстерманн
1 : 2
03.03.2024
Боливар

Сан-Хосе - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 22 февраля 2024

Сан-Хосе
22.02.2024, четверг, 01:00
Боливия. Примера, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Хорхе Вильстерманн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сан-Хосе - Хорхе Вильстерманн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Россия
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