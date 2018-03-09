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Руан
Валансьен
Стал известен первый финалист Кубка Франции
3 апреля, 00:27
0
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
9 февраля, 01:12
5
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
8 февраля, 10:43
0
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
10
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
52
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
9 февраля, 01:12
5
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
8 февраля, 10:43
0
Стал известен первый финалист Кубка Франции
3 апреля, 00:27
0
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
10
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
52
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
27 октября 2015, 02:01
2
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Последние матчи
Все
Руан
Валансьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/8 финала
Руан
1 : 1
08.02.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/4 финала
Руан
1 : 1
28.02.2024
Валансьен
Франция. Лига 2, 31 тур
Анси
2 : 1
06.04.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/4 финала
Руан
1 : 1
28.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Руан
1 : 1
08.02.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Лига 2, 35 тур
Валансьен
2 : 0
27.04.2024
Гренобль
Франция. Лига 2, 34 тур
Валансьен
1 : 0
23.04.2024
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Париж
2 : 1
20.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 2, 32 тур
Валансьен
0 : 4
13.04.2024
По
Франция. Лига 2, 31 тур
Анси
2 : 1
06.04.2024
Валансьен

Руан - Валансьен: обзор матча 28 февраля 2024

Руан
28.02.2024, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Матч завершен
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Валансьен
26' М. Ойевуси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Руан - Валансьен
Матч завершен
ГОЛ! Makabi Lilepo
0:3
ГОЛ! Фламарион Жуниор
0:2
Пенальти не реализован
Nick Venema
ГОЛ! J. Cuffaut
0:1
90' +11
Замена
Фламарион Жуниор ️️️️➡️️ Сирин Дукуре
90' +11
Замена
Nick Venema ️️️️➡️️ Антони Кноккарт
86'
Замена
Yacine El Amri ️️️️➡️️ Матиас Ойевуси
86'
Замена
Makabi Lilepo ️️️️➡️️ Ilyes Hamache
Желтая карточка
Mohamed Ouadah
84'
75'
Замена
Joachim Kayi Sanda ️️️️➡️️ Allan Linguet
Желтая карточка
Hicham Benkaid
56'
26'
ГОЛ! 0:1
Матиас Ойевуси
25'
Желтая карточка
Lucas Woudenberg
14'
Желтая карточка
Ilyes Hamache
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Руан
30
Leonard Aggoune
ВР
18
Clement Bassin
(К) ЦЗ
26
Valentin Sanson
ЦЗ
29
Mathieu Mion
ЦЗ
23
Sofyane Bouzamoucha
ЦЗ
17
Ахмад Алли
ЦП
6
Mustapha Benzia
ЦП
12
Mohamed Ouadah
ЦП
2
Lamine Sy
ЦП
27
Hicham Benkaid
ЦФ
7
Damien Loppy
ЦФ
Главный тренер
Максим Д'Орнано
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
24
Allan Linguet
ЦЗ
3
Souleymane Basse
ЦЗ
15
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Саша Бансе
ОП
6
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
J. Cuffaut
(К) ЦФ
9
Сирин Дукуре
ЦФ
90
Матиас Ойевуси
ЦФ
20
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Руан
1
Axel Maraval
ВР
25
Zana Allee
ЦП
20
Wanis Honsor
ЦП
21
Florian Deschamps
ЦП
8
Omar Bezzekhami
ЦП
22
Antoine Bernasque
ЦП
10
Abdeljalil Sahloune
ЦП
14
Nael Bensoula
ЦП
5
Malik Abdelmoula
ЦФ
Валансьен
30
Lassana Diabate
ВР
44
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
13
Jean Eric Moursou
ЦП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
96
Фламарион Жуниор
ЦФ
10
Nick Venema
ЦФ
34
Makabi Lilepo
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
17
A. Boutoutaou
ЦФ
4-4-2
30
18
29
23
26
17
Алли
12
2
6
7
27
3-1-1-1-4
16
24
3
15
8
Бансе
6
93
Кноккарт
20
90
Ойевуси
9
Дукуре
14
24
44
44
24
9
Дукуре
96
Жуниор
96
Жуниор
9
Дукуре
93
Кноккарт
10
10
93
Кноккарт
20
34
34
20
90
Ойевуси
22
22
90
Ойевуси
Остались в запасе
Руан
Валансьен
1
Axel Maraval
ВР
25
Zana Allee
ЦП
20
Wanis Honsor
ЦП
21
Florian Deschamps
ЦП
8
Omar Bezzekhami
ЦП
22
Antoine Bernasque
ЦП
10
Abdeljalil Sahloune
ЦП
14
Nael Bensoula
ЦП
5
Malik Abdelmoula
ЦФ
Главный тренер
Максим Д'Орнано
30
Lassana Diabate
ВР
13
Jean Eric Moursou
ЦП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
17
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Axel Maraval
ВР
25
Zana Allee
ЦП
20
Wanis Honsor
ЦП
21
Florian Deschamps
ЦП
8
Omar Bezzekhami
ЦП
22
Antoine Bernasque
ЦП
10
Abdeljalil Sahloune
ЦП
14
Nael Bensoula
ЦП
5
Malik Abdelmoula
ЦФ
Остались в запасе
30
Lassana Diabate
ВР
13
Jean Eric Moursou
ЦП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
17
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Максим Д'Орнано
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Руан - Валансьен
2
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
543
246
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jeremie Pignard, France
Франция. Кубок
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Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
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