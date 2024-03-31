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28 апреля, 22:19
0
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0
«Лион» – «Монако»: прогноз на матч 31 тура французской Лиги 1, 28 апреля
28 апреля, 10:11
0
Лига 1. «ПСЖ» спасся в матче с «Гавром» Кузяева (3:3)
28 апреля, 00:00
4
Лига 1. Дубль Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Лион» (4:1)
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0
⚡ Лига 1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции после поражения «Монако»
28 апреля, 22:19
0
«Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:03
0
«Лион» – «Монако»: прогноз на матч 31 тура французской Лиги 1, 28 апреля
28 апреля, 10:11
0
Лига 1. «ПСЖ» спасся в матче с «Гавром» Кузяева (3:3)
28 апреля, 00:00
4
Лига 1. Дубль Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Лион» (4:1)
21 апреля, 23:57
0
Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 – зарплата Энрике почти в 4 раза больше, чем у ближайшего преследователя
21 марта, 19:30
2
Лига 1. «Монако» обыграл «Страсбур» в 200-м матче Головина
10 марта, 18:56
0
«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024
10 марта, 11:03
0
«Страсбур» – «Монако»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта
10 марта, 09:53
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2024
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Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
2 : 0
31.03.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
3 : 0
02.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
0 : 0
07.04.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 3
07.04.2024
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
3 : 1
13.04.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
28.04.2024
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 3
14.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 3
07.04.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
3 : 0
02.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
1 : 3
28.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 0
21.04.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
3 : 1
13.04.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
0 : 0
07.04.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
2 : 0
31.03.2024
Ренн

Лион - Страсбур: обзор матча 27 февраля 2024

Лион
27.02.2024, вторник, 22:45
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Матч завершен
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Страсбур
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Комментарии
Протокол Лион - Страсбур
Матч завершен
Пенальти не реализован
Лука Перрен
ГОЛ! Райан Шерки
4:3
ГОЛ! Эмануэль Эмега
3:3
ГОЛ! Эйнсли Мэйтленд-Найлс
3:2
ГОЛ! Ибраима Сиссоко
2:2
ГОЛ! Джифт Орбан
2:1
ГОЛ! Исмаэль Дукуре
1:1
ГОЛ! Максанс Какере
1:0
Пенальти не реализован
Тома Делен
Замена
Клинтон Мата ️️️️➡️️ Николас Тальяфико
90' +4
90' +1
Желтая карточка
Алаа Беллааруш
Желтая карточка
Дуйе Чалета-Цар
88'
88'
Желтая карточка
Ибраима Сиссоко
87'
Замена
Rabby Nzingoula ️️️️➡️️ Фредерик Жилберт
87'
Замена
Марвин Сенайя ️️️️➡️️ Жуниор Мванга
Замена
Райан Шерки ️️️️➡️️ Орель Мангала
77'
Замена
Малик Фофана ️️️️➡️️ Эрнест Нуама
77'
Замена
Джифт Орбан ️️️️➡️️ Александр Ляказетт
66'
64'
Желтая карточка
Жуниор Мванга
64'
Замена
Эмануэль Эмега ️️️️➡️️ Кевин Гамейро
46'
Замена
Хабиб Диарра ️️️️➡️️ Анжело Габриэль
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
25
Орель Мангала
ОП
31
Неманья Матич
ОП
6
Максанс Какере
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
37
Эрнест Нуама
ЛВ
17
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
13
Сайду Соу
ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Фредерик Жилберт
(К) ПЗ
27
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
26
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
4
Поль Акуоку
ЦП
18
Райан Шерки
АП
11
Малик Фофана
ПВ
7
Мама Бальде
ПВ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
25
Стивен Базея
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Андрей Сантос
ОП
7
Жесси Деменге
ЦП
41
Rabby Nzingoula
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Перри
3
Тальяфико
12
О'Брайен
55
Чалета-Цар
25
Мангала
31
Матич
6
Какере
98
Мэйтленд-Найлс
17
Бенрахма
37
Нуама
10
Ляказетт
3-3-1-2
36
Беллааруш
18
Мванга
5
Перрен
29
Дукуре
2
Жилберт
27
Сиссоко
3
Делен
23
Габриэль
26
Баква
9
Гамейро
3
Тальяфико
22
Мата
22
Мата
3
Тальяфико
25
Мангала
18
Шерки
18
Шерки
25
Мангала
37
Нуама
11
Фофана
11
Фофана
37
Нуама
10
Ляказетт
9
Орбан
9
Орбан
10
Ляказетт
18
Мванга
28
Сенайя
28
Сенайя
18
Мванга
23
Габриэль
19
Диарра
19
Диарра
23
Габриэль
2
Жилберт
41
41
2
Жилберт
9
Гамейро
10
Эмега
10
Эмега
9
Гамейро
Остались в запасе
Лион
Страсбур
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Поль Акуоку
ЦП
7
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Пьер Саже
30
Александр Пьер
ВР
25
Стивен Базея
ЦЗ
8
Андрей Сантос
ОП
7
Жесси Деменге
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Поль Акуоку
ЦП
7
Мама Бальде
ПВ
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
25
Стивен Базея
ЦЗ
8
Андрей Сантос
ОП
7
Жесси Деменге
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лион - Страсбур
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
519
304
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
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Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
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Лион
- : -
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