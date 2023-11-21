Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Фарерские острова
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
17 ноября 2023, 09:43
2
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 20:12
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 20:12
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
Роналду оценил результаты сборной Португалии в отборе Евро-2024
27 марта 2023, 09:18
4
Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых
24 марта 2023, 15:21
16
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
17 ноября 2023, 09:43
2
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты
7 сентября 2023, 23:44
1
Отбор Евро-2024. Польша уступила Чехии (1:3), Молдавия сыграла вничью с Фарерами (1:1)
25 марта 2023, 00:51
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лихтенштейн
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
22.03.2024
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Латвия
1 : 1
26.03.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
2 : 0
26.03.2024
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Латвия
1 : 1
26.03.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
22.03.2024
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
2 : 0
26.03.2024
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
22.03.2024
Фарерские острова

Лихтенштейн - Фарерские острова: обзор матча 22 марта 2024

Лихтенштейн
22.03.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Фарерские острова
3' П. Петерсен
45+1' П. Петерсен
49' A. Justinussen
90+2' А. Свенссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Лихтенштейн - Фарерские острова
Матч завершен
90' +2
ГОЛ! 0:4
Арнбьорн Свенссон
Желтая карточка
Андрин Нетцер
90' +1
75'
Замена
Арнбьорн Свенссон ️️️️➡️️ Барталь Вардум
75'
Замена
Ханнес Агнарссон ️️️️➡️️ Паэтур Петерсен
Замена
Мартин Марксер ️️️️➡️️ Никлас Бек
70'
59'
Замена
️️️️➡️️ Рене Йоенсен
59'
Замена
Даниэль Йохансен ️️️️➡️️ Вильорнур Давидсен
Замена
Ливио Мейер ️️️️➡️️ Андреас Малин
52'
Замена
Андрин Нетцер ️️️️➡️️ Сандро Вольфингер
52'
49'
ГОЛ! 0:3
Adrian Justinussen
46'
Замена
Jann Julian Benjaminsen ️️️️➡️️ Ханус Серенсен
46'
Замена
Клеминт Ольсен ️️️️➡️️ Йоан Эдмундссон
45' +1
ГОЛ! 0:2
Паэтур Петерсен
Желтая карточка
Ферхат Саглам
23'
3'
ГОЛ! 0:1
Паэтур Петерсен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
13
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
22
Jonas Beck
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
10
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
6
Рене Йоенсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
14
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
5
Барталь Вардум
ЦЗ
24
Ханус Серенсен
ПЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
9
Йоан Эдмундссон
АП
18
Паэтур Петерсен
ЛВ
17
Adrian Justinussen
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
23
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
2
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
18
Лайам Кранц
ЦП
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
2
Даниэль Йохансен
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
20
Jann Julian Benjaminsen
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
19
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
3-5-1-1
1
Бюхель
4
Трабер
6
Малин
3
Гопель
13
Вольфингер
17
Люхингер
20
Вольфингер
22
8
Зеле
9
Саглам
10
Оспельт
3-2-1-2-1
12
Гестссон
3
Давидсен
14
Эдмундссон
5
Вардум
24
Серенсен
16
Ватнхамар
8
Хендрикссон
9
Эдмундссон
18
Петерсен
17
5
Бек
5
Бек
Бек
2
Марксер
2
Марксер
Бек
6
Малин
14
Мейер
14
Мейер
6
Малин
20
Вольфингер
15
Нетцер
15
Нетцер
20
Вольфингер
3
Давидсен
2
Йохансен
2
Йохансен
3
Давидсен
24
Серенсен
20
20
24
Серенсен
5
Вардум
15
Свенссон
15
Свенссон
5
Вардум
18
Петерсен
19
Агнарссон
19
Агнарссон
18
Петерсен
9
Эдмундссон
11
Ольсен
11
Ольсен
9
Эдмундссон
Остались в запасе
Лихтенштейн
Фарерские острова
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
23
Северин Шлегель
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
18
Лайам Кранц
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
23
Северин Шлегель
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
18
Лайам Кранц
ЦП
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Лихтенштейн - Фарерские острова
2
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+