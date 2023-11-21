Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии

Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты

Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023