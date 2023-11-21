Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
Роналду оценил результаты сборной Португалии в отборе Евро-2024
Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты
Отбор Евро-2024. Польша уступила Чехии (1:3), Молдавия сыграла вничью с Фарерами (1:1)