Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Латвия
Лихтенштейн
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 20:12
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 19:54
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 19:54
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Стартовые составы на матч Латвия – Армения: 7 тур отбора ЧЕ-2024
12 октября 2023, 18:00
0
Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября
12 октября 2023, 16:13
0
Латвия – Армения: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября
10 октября 2023, 11:34
0
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 20:12
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
Роналду оценил результаты сборной Португалии в отборе Евро-2024
27 марта 2023, 09:18
4
Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых
24 марта 2023, 15:21
16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Латвия
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Кипр
1 : 1
21.03.2024
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
22.03.2024
Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Латвия
1 : 1
26.03.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Латвия
1 : 1
26.03.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Кипр
1 : 1
21.03.2024
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные,
Латвия
1 : 1
26.03.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 4
22.03.2024
Фарерские острова

Латвия - Лихтенштейн: обзор матча 26 марта 2024

Латвия
26.03.2024, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лихтенштейн
11' Р. Кроллис
1' М. Осс (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Латвия - Лихтенштейн
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Ларс Трабер
90' +3
Желтая карточка
Арон Зеле
Желтая карточка
Андрей Цыганик
90'
80'
Замена
Никлас Бек ️️️️➡️️ Андрин Нетцер
79'
Замена
Сандро Вольфингер ️️️️➡️️ Ливио Мейер
77'
Желтая карточка
Ливио Мейер
Замена
Робертс Ульдрикис ️️️️➡️️ Эдуардс Эмсис
76'
Замена
️️️️➡️️ Раймондс Кроллис
62'
Замена
Артурс Зюзинс ️️️️➡️️ Алексейс Савельевс
62'
59'
Желтая карточка
Андрин Нетцер
Замена
Марко Регза ️️️️➡️️ Янис Икаунекс
46'
Замена
️️️️➡️️ Владиславс Сорокинс
46'
45' +2
Желтая карточка
Бенджамин Бюхель
30'
Желтая карточка
Никлас Бек
Желтая карточка
Эдуардс Дашкевичс
17'
ГОЛ! 1:1
Раймондс Кроллис
11'
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1
Марцис Осс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
13
Фабио Вольфингер
ЦП
22
Jonas Beck
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
13
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Даниэльс Балодис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
23
Северин Шлегель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
18
Лайам Кранц
ЦП
10
Филипп Оспельт
ЦФ
3-5-2
1
Штейнборс
3
Осс
2
Сорокинс
26
Максименко
7
Дашкевичс
22
Савельевс
11
Савалниекс
10
Икаунекс
8
Эмсис
14
Цыганик
19
Кроллис
3-5-2
1
Бюхель
2
Марксер
4
Трабер
3
Гопель
13
Вольфингер
17
Люхингер
14
Мейер
15
Нетцер
22
9
Саглам
8
Зеле
22
Савельевс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
22
Савельевс
8
Эмсис
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
8
Эмсис
10
Икаунекс
18
Регза
18
Регза
10
Икаунекс
15
Нетцер
5
Бек
5
Бек
15
Нетцер
14
Мейер
20
Вольфингер
20
Вольфингер
14
Мейер
Остались в запасе
Латвия
Лихтенштейн
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
13
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Даниэльс Балодис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
23
Северин Шлегель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
18
Лайам Кранц
ЦП
10
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
13
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Даниэльс Балодис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
23
Северин Шлегель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
18
Лайам Кранц
ЦП
10
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Латвия - Лихтенштейн
3
6
Желтые карточки
3
6
Офсайды
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+