УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
«Партизан» обыграл «Дилу» и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
«Партизан» обыграл «Дилу» и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов