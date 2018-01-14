Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов

Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии

Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны

Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка