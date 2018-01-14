Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов
«Рубин» заработал 8 миллионов на трансфере Хвичи в «Наполи»
«Бордо» арендовал экс-игрока «Рубина»
«Наполи» объявил о покупке Хвичи за 10 миллионов
Официально: Хвича перешел в «Наполи»