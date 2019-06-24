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УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
24 июня 2019, 14:08
24
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
23 июня 2019, 13:59
162
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
28 ноября 2017, 01:25
2
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
15 февраля 2017, 23:28
1
«Партизан» обыграл «Дилу» и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
21 июля 2015, 19:22
2
«Партизан» обыграл «Дилу» и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
21 июля 2015, 19:22
2
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
24 июня 2019, 14:08
24
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
23 июня 2019, 13:59
162
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
28 ноября 2017, 01:25
2
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
15 февраля 2017, 23:28
1
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Дила - Торпедо - 02 мая 2024

Дила
02.05.2024, четверг, 15:00
Грузия. Лига Эровнули, 13 тур
- : -
Не начался
Торпедо
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дила - Торпедо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Грузия. Лига Эровнули
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Будущие
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
01.03.2024
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Сабуртало
- : -
02.03.2024
Телави
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
02.03.2024
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Торпедо
- : -
02.03.2024
Самтредиа
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Дила
- : -
03.03.2024
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
01.03.2024
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Сабуртало
- : -
02.03.2024
Телави
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
02.03.2024
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Торпедо
- : -
02.03.2024
Самтредиа
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Дила
- : -
03.03.2024
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