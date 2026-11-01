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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Ростсельмаш
Торпедо - Ростов: обзор матча 20 марта 1993
Торпедо
20.03.1993, суббота, 00:00
Чемпионат России, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
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Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
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