Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Динамо
Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов
14 января, 19:19
18
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
9 января, 09:57
0
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря 2023, 23:40
0
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
29 мая 2023, 01:15
9
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
8 марта 2023, 14:57
4
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
9 января, 09:57
0
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря 2023, 23:40
0
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
29 мая 2023, 01:15
9
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
8 марта 2023, 14:57
4
«Динамо» Тб в 19-й раз выиграло чемпионат Грузии
4 декабря 2022, 10:29
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо

Динамо - Динамо - 07 апреля 2024

Динамо
07.04.2024, воскресенье, 15:00
Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
- : -
Не начался
Динамо
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Грузия. Лига Эровнули
Все
Текущие
Будущие
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
01.03.2024
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Сабуртало
- : -
02.03.2024
Телави
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
02.03.2024
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Торпедо
- : -
02.03.2024
Самтредиа
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Дила
- : -
03.03.2024
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
01.03.2024
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Сабуртало
- : -
02.03.2024
Телави
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
- : -
02.03.2024
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Торпедо
- : -
02.03.2024
Самтредиа
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Дила
- : -
03.03.2024
Гагра
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+