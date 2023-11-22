В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией
Германия проиграла больше половины своих матчей в 2023 году
Товарищеский матч. Германия проиграла Австрии, потерпев второе поражение подряд
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
Германия проиграла больше половины своих матчей в 2023 году
Товарищеский матч. Германия проиграла Австрии, потерпев второе поражение подряд
Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты
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Отбор Евро-2024. Испания разгромила Кипр (6:0), Норвегия победила Грузию (2:1) и другие результаты
В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
Германия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
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