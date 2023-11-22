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В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией
4 января, 13:41
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Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
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Австрия - Турция - 26 марта 2024

Австрия
26.03.2024, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Турция
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Австрия - Турция
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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