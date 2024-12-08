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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Гамба Осака - Санфречче Хиросима
Гамба Осака - Санфречче Хиросима: обзор матча 08 декабря 2024
Гамба Осака
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Санфречче Хиросима
81'
S. Nakatani
90+3'
M. Kato
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамба Осака - Санфречче Хиросима
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
M. Kato
Пас отдал
Y. Kashiwa
90'
Замена
S. Koshimichi
️️️️
S. Nakano
Замена
T. Kishimoto
️️️️
T. Suzuki
90'
Желтая карточка
J. Alano
87'
ГОЛ! 1:0!
S. Nakatani
81'
Замена
J. Alano
️️️️
W.
78'
78'
Замена
M. Mitsuta
️️️️
Т. Арслан
78'
Замена
Y. Kashiwa
️️️️
S. Higashi
Замена
Y. Fukuda
️️️️
R. Yamashita
73'
60'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
П. Сотириу
Желтая карточка
W.
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамба Осака
22
Jun Ichimori
ВР
2
Shota Fukuoka
(К)
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Рику Ханда
ПЗ
76
Kota Yamada
ЦП
16
T. Suzuki
ЦП
17
R. Yamashita
ЦП
13
Иса Сакамото
ЦФ
97
Welton
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
4
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
4
Hayato Araki
ЦЗ
15
Shuto Nakano
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
7
Shunki Higashi
ЦП
11
Mutsuki Kato
ЦФ
19
S. Sasaki
(К)
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамба Осака
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
15
T. Kishimoto
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
47
Juan Alano
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Санфречче Хиросима
77
Goro Kawanami
ВР
18
Yoshifumi Kashiwa
ЦП
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
32
Sota Koshimichi
ЦП
35
Yotaro Nakajima
ЦП
51
Makoto Mitsuta
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-3-4
22
2
6
3
Ханда
76
16
17
13
Сакамото
4
23
97
2-5-3
1
Осако
33
4
15
14
30
Арслан
7
6
Кавабе
79
Сотириу
19
11
16
15
15
16
17
14
14
17
97
47
47
97
7
18
18
7
15
32
32
15
30
Арслан
51
51
30
Арслан
79
Сотириу
9
Пасьенса
9
Пасьенса
79
Сотириу
Остались в запасе
Гамба Осака
Санфречче Хиросима
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
77
Goro Kawanami
ВР
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
35
Yotaro Nakajima
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Остались в запасе
77
Goro Kawanami
ВР
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
35
Yotaro Nakajima
ЦП
Главный тренер
Дани Поятос
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Гамба Осака - Санфречче Хиросима
2
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
372
393
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
16
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Чонбук Хендай Моторс
- : -
02.12.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Гамба Осака
2 : 0
25.11.2026
Порт
Япония. Джей-лига, 15 тур
Гамба Осака
0 : 1
21.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 18 тур
Санфречче Хиросима
- : -
06.12.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Информация о матче
Главный судья:
Hiroki Kasahara, Japan
Стадион:
Panasonic Stadium Suita, Suita
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