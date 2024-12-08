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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Йокогама Маринос - Нагоя Грампус
Йокогама Маринос - Нагоя Грампус: обзор матча 08 декабря 2024
Йокогама Маринос
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Нагоя Грампус
24'
R. Izumi
71'
Y. Yamagishi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Нагоя Грампус
90'
+3
Замена
H. Yoshida
️️️️
K. Shiihashi
78'
Замена
K. Nakayama
️️️️
Y. Nogami
78'
Замена
T. Kikuchi
️️️️
T. Morishima
Замена
A. Uenaka
️️️️
Т. Нисимура
72'
Замена
E.
️️️️
T. Watanabe
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Y. Yamagishi
70'
Замена
Y. Yamagishi
️️️️
K. Nagai
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
66'
Замена
K. Inoue
️️️️
Ã.
66'
Желтая карточка
Т. Нисимура
64'
24'
ГОЛ! 0:1!
R. Izumi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
27
Ken Matsubara
(К)
ЦЗ
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
28
Riku Yamane
ЦП
18
Ян
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
40
Jun Amano
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Нагоя Грампус
16
Yohei Takeda
ВР
17
Takuya Uchida
ЦЗ
20
Kennedy Mikuni
ЦЗ
4
Akinari Kawazura
ЦЗ
2
Yuki Nogami
ЦЗ
55
Shuhei Tokumoto
ЦЗ
7
Ryuji Izumi
ЦП
15
Sho Inagaki
ЦП
34
Keiya Shiihashi
ЦП
14
Tsukasa Morishima
(К)
ЦП
18
Kensuke Nagai
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Kenta Inoue
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Нагоя Грампус
35
Alexandre Pisano
ВР
29
Haruki Yoshida
ЦП
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
33
Taichi Kikuchi
ЦП
77
Kasper Junker
ЦФ
28
Kyota Sakakibara
ЦФ
11
Yuya Yamagishi
ЦФ
4-1-1-4
21
27
39
41
44
28
18
Ян
20
Нисимура
9
17
40
3-2-4-1
16
4
2
55
17
20
15
34
14
7
18
39
4
4
39
17
8
8
17
18
Ян
8
8
18
Ян
20
Нисимура
14
14
20
Нисимура
34
29
29
34
2
27
27
2
14
33
33
14
18
11
11
18
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Нагоя Грампус
1
William Popp
ВР
50
Hijiri Kato
ЦЗ
35
Keigo Sakakibara
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
35
Alexandre Pisano
ВР
77
Kasper Junker
ЦФ
28
Kyota Sakakibara
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Остались в запасе
1
William Popp
ВР
50
Hijiri Kato
ЦЗ
35
Keigo Sakakibara
ЦП
Остались в запасе
35
Alexandre Pisano
ВР
77
Kasper Junker
ЦФ
28
Kyota Sakakibara
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Кента Хасегава
Статистика матча Йокогама Маринос - Нагоя Грампус
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
15
Офсайды
1
3
Количество передач
635
232
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
61
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 18 тур
Гамба Осака
- : -
06.12.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 18 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
05.12.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
25.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Информация о матче
Главный судья:
Ryo Tanimoto, Japan
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
Новости команд
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Йокогама Маринос
Нагоя Грампус
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
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