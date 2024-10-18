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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Йокогама Маринос - Альбирекс Ниигата
Йокогама Маринос - Альбирекс Ниигата: обзор матча 18 октября 2024
Йокогама Маринос
18.10.2024, пятница, 13:30
Япония. Джей-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Альбирекс Ниигата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Альбирекс Ниигата
83'
Желтая карточка
J. Okumura
78'
Замена
J. Okumura
️️️️
Y. Komi
78'
Замена
Y. Hoshi
️️️️
E. Miyamoto
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ã.
74'
Желтая карточка
R. Yamane
64'
63'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
S. Ota
Замена
R. Miyaichi
️️️️
Ян
60'
Замена
R. Yamane
️️️️
J. Amano
60'
59'
Желтая карточка
M. Hasegawa
Замена
A. Uenaka
️️️️
K. Inoue
46'
45'
Замена
M. Hasegawa
️️️️
Y. Ono
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
27
Ken Matsubara
(К)
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
18
Ян
ПВ
40
Jun Amano
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦЗ
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
16
Hiroki Akiyama
(К)
ЦП
41
Eiji Miyamoto
ЦП
41
Yota Komi
ЦП
99
Yuji Ono
ЦФ
26
Motoki Nagakura
ЦФ
28
Shusuke Ota
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
28
Riku Yamane
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
14
Asahi Uenaka
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
31
Yuto Horigome
ЦЗ
35
Kazuhiko Chiba
ЦЗ
41
Motoki Hasegawa
ЦП
19
Yuji Hoshi
ЦП
30
Jin Okumura
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4-2-1-3
21
27
44
5
41
20
8
18
Ян
9
17
40
4-3-3
25
44
Денг
42
Хашимото
28
5
16
41
41
28
26
99
40
28
28
40
17
8
8
17
8
14
14
8
18
Ян
23
23
18
Ян
99
41
41
99
41
19
19
41
41
30
30
41
28
11
11
28
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Альбирекс Ниигата
31
Fuma Shirasaka
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
31
Koto Abe
ВР
31
Yuto Horigome
ЦЗ
35
Kazuhiko Chiba
ЦЗ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
31
Yuto Horigome
ЦЗ
35
Kazuhiko Chiba
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Статистика матча Йокогама Маринос - Альбирекс Ниигата
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
642
479
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Информация о матче
Главный судья:
Ryo Tanimoto, Japan
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
Новости команд
Все
Йокогама Маринос
Альбирекс Ниигата
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
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2025.02.12 14:55
3
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
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