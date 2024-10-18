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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака: обзор матча 18 октября 2024
Кавасаки Фронтале
18.10.2024, пятница, 13:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Гамба Осака
81'
Y. Kobayashi
7'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кавасаки Фронтале - Гамба Осака
85'
Замена
J. Alano
️️️️
R. Yamashita
ГОЛ! 1:1!
Y. Kobayashi
Пас отдал
D. Tono
81'
74'
Замена
K. Yamada
️️️️
T. Usami
Замена
A. Ienaga
️️️️
S. Yamada
68'
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
Эрисон
68'
Замена
D. Tono
️️️️
Y. Segawa
68'
Замена
H. Yamauchi
️️️️
M.
68'
58'
Желтая карточка
S. Nakatani
Желтая карточка
M.
53'
Желтая карточка
Y. Segawa
48'
26'
Замена
T. Kishimoto
️️️️
W.
7'
ГОЛ! 0:1!
W.
Пас отдал
Р. Ханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
20
Yusuke Segawa
ЦП
23
Marcinho
ЦП
8
Kento Tachibanada
ЦП
14
Y. Wakizaka
(К)
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Гамба Осака
22
Jun Ichimori
ВР
2
Shota Fukuoka
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Рику Ханда
ПЗ
16
T. Suzuki
ЦП
17
R. Yamashita
ЦП
4
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
7
T. Usami
(К)
ЦФ
97
Welton
ЦФ
13
Иса Сакамото
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Кавасаки Фронтале
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
87
Hinata Yamauchi
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
11
Yu Kobayashi
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
Гамба Осака
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
15
T. Kishimoto
ЦЗ
76
Kota Yamada
ЦП
27
Rin Mito
ЦП
47
Juan Alano
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
4-3-3
1
5
28
6
31
ван Вермескеркен
20
23
8
99
Эрисон
20
14
3-2-5
22
3
Ханда
6
2
16
17
4
23
13
Сакамото
97
7
23
87
87
23
20
41
41
20
99
Эрисон
11
11
99
Эрисон
20
7
7
20
97
15
15
97
7
76
76
7
17
47
47
17
Остались в запасе
Кавасаки Фронтале
Гамба Осака
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
4
César Haydar
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Остались в запасе
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
4
César Haydar
ЦФ
Остались в запасе
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Главный тренер
Дани Поятос
Статистика матча Кавасаки Фронтале - Гамба Осака
2
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
3
Количество передач
573
337
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Гамба Осака
2 : 0
25.11.2026
Порт
Япония. Джей-лига, 15 тур
Гамба Осака
0 : 1
21.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Йосими Ямасита
Стадион:
Кавасаки Тодороки
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