Сенан Бельмаре

Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018