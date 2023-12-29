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Хавбек «Зенита» Коваленко пока не определился с выбором сборной для выступлений
6 февраля, 12:13
3
«Сочи» согласовал трансфер игрока сборной Армении
9 января, 16:46
7
Сперцян стал вторым в голосовании за лучшего футболиста Армении в 2023 году
29 декабря 2023, 16:00
1
Тикнизян рассказал, почему предпочел сборную Армении России
20 декабря 2023, 15:21
1
Тикнизян назвал самого лучшего из армян
16 декабря 2023, 19:41
4
Хавбек «Зенита» Коваленко пока не определился с выбором сборной для выступлений
6 февраля, 12:13
3
«Сочи» согласовал трансфер игрока сборной Армении
9 января, 16:46
7
Сперцян стал вторым в голосовании за лучшего футболиста Армении в 2023 году
29 декабря 2023, 16:00
1
Тикнизян рассказал, почему предпочел сборную Армении России
20 декабря 2023, 15:21
1
Тикнизян назвал самого лучшего из армян
16 декабря 2023, 19:41
4
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
21 ноября 2023, 13:00
0
Агент рассказал о состоянии динамовца Дасы после обстрела со стороны ХАМАС
10 ноября 2023, 19:55
0
Игрок «Динамо» попал под воздушную тревогу – он спрятался в траншее
10 ноября 2023, 18:49
1
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Армения - Косово - 22 марта 2024

Армения
22.03.2024, пятница, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Косово
Матч
Комментарии
Статистика матча Армения - Косово
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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